В Новокузнецке поселились Бременские музыканты

23 Сент. 17:33 2018-09-23T18:47:53+03:00

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Знаменитая четверка из Бремена поселилась в одном из дворов города Новокузнецка.

Фото: Денис Иванов.

Четверо музыкантов – в своем первоначальном составе, еще до встречи с Трубадуром – ехали-ехали в повозке по улице Дружбы в Новокузнецке, да и остановились возле дома №41а. Да так там и остались там. Осел в цилиндре тянет за собой повозку и весело машет ушами, на его спине гордо восседает Петух и, судя по всему, исполняет хит, ему подыгрывают Кот и Пес, сидя на повозке. Вот такая необычная скульптурная композиция появилась на днях возле одного из зданий на улице Дружбы. Знаменитая четверка из Бремена уже успела завоевать любовь горожан, которые с огромным удовольствием фотографируются и напевают: «Ничего на свете лучше не-ету!..», ведь музыканты очень похожи на своих прототипов из советского мультфильма!

Фото: Денис Иванов.

К слову, Осел, везущий повозку по улице Дружбы, - весьма экстравагантная личность: один из его зубов золотой! И если его потереть, в вашей жизни обязательно появится что-то невероятное светлое и дорогое!