В Кемеровском районе ночью сгорел супермаркет
Вечером в воскресенье, 23 сентября, в Кемеровском районе сгорел магазин.
Пожар в Кемеровском районе,.23 сентября
Кадры, на которых заснят пожар, очевидцы выложили в социальные сети. На них видно, как здание, в котором находился магазин, объято пламенем.
Сигнал же о возгорании поступил 23 сентября в 21:47. Очевидцы сообщали, что горит магазин на бульваре Строителей в поселке Металлплощадка кемеровского района. Огнеборцам потребовалось немало времени для того, чтобы ликвидировать пожар – полностью потушен огонь был только в 22:25. К тушению пожара от МЧС России привлекались 16 человек и пять единиц техники.
Как сообщают очевидцы, пожар в магазине начался незадолго до закрытия и выгорел полностью.
- Сейчас проезжала мимо, остался только кирпичный фундамент... – пишет одна из пользовательниц социальных сетей.
Сейчас сотрудники МЧС и правоохранительных органов устанавливают причины пожара.