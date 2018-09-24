2018-09-24T05:09:21+03:00
Происшествия

В Кемеровском районе ночью сгорел супермаркет

Последствия пожара попали на кадры видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Вечером в воскресенье, 23 сентября, в Кемеровском районе сгорел магазин.

Пожар в Кемеровском районе,.23 сентября

Кадры, на которых заснят пожар, очевидцы выложили в социальные сети. На них видно, как здание, в котором находился магазин, объято пламенем.

Сигнал же о возгорании поступил 23 сентября в 21:47. Очевидцы сообщали, что горит магазин на бульваре Строителей в поселке Металлплощадка кемеровского района. Огнеборцам потребовалось немало времени для того, чтобы ликвидировать пожар – полностью потушен огонь был только в 22:25. К тушению пожара от МЧС России привлекались 16 человек и пять единиц техники.

Как сообщают очевидцы, пожар в магазине начался незадолго до закрытия и выгорел полностью.

- Сейчас проезжала мимо, остался только кирпичный фундамент... – пишет одна из пользовательниц социальных сетей.

Сейчас сотрудники МЧС и правоохранительных органов устанавливают причины пожара.

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