В Кемеровском районе ночью сгорел супермаркет

24 Сент. 05:09 2018-09-24T05:09:21+03:00

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Вечером в воскресенье, 23 сентября, в Кемеровском районе сгорел магазин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/670167" frameborder="0"></iframe> Пожар в Кемеровском районе,.23 сентября

Кадры, на которых заснят пожар, очевидцы выложили в социальные сети. На них видно, как здание, в котором находился магазин, объято пламенем.

Сигнал же о возгорании поступил 23 сентября в 21:47. Очевидцы сообщали, что горит магазин на бульваре Строителей в поселке Металлплощадка кемеровского района. Огнеборцам потребовалось немало времени для того, чтобы ликвидировать пожар – полностью потушен огонь был только в 22:25. К тушению пожара от МЧС России привлекались 16 человек и пять единиц техники.

Как сообщают очевидцы, пожар в магазине начался незадолго до закрытия и выгорел полностью.

- Сейчас проезжала мимо, остался только кирпичный фундамент... – пишет одна из пользовательниц социальных сетей.

Сейчас сотрудники МЧС и правоохранительных органов устанавливают причины пожара.