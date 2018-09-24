Выпечку «с мясом таракана» продают в кемеровском магазине

24 Сент. 05:27 2018-09-24T05:27:28+03:00

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Кемеровчанин в одном из городских магазинов увидел, как прямо рядом с хлебом ползают тараканы. Фото неприятного соседства он выложил в интернет.

Хотел купить хлеба, да передумал после того, как взглянул на прилавок: только так можно отреагировать на фотографию хлеба, рядом с которым бегает таракан. Кемеровчанин, запечатлевший антисанитарное состояние прилавка и магазина, возмущен: подобные «сюрпризы» недопустимы! Горожане же, хоть и разделили его мнение о том, что «Мария Ра» - не самый чистый магазин, все-таки с юмором отнеслись к ситуации. «Плати больше, живи меньше», - грустно иронизирует один из пользователей соцсетей, переиначивая слоган магазина. Другой отмечает, что такой откормленный таракан вполне может подменять кассира, и вообще, судя по габаритам, он здесь старожил. И вообще: хватит ныть, ешьте сразу с мысом!

- Ну таракан похавать зашел, - на публику удивляется еще один пользователь соцсетей, Саша Губерский. - А вот представьте, если бы вас таракан сфотал и подписал: «Фу, человек!»

К слову, кемеровчане надеются, что руководство магазина как минимум примет меры после появления фотографии в соцсетях. А если не примут – пусть им поможет сделать это Роспотребнадзор.