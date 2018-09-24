Пожарные спасли 12 человек из горящего дома в Прокопьевске

24 Сент. 05:58 2018-09-24T06:08:42+03:00

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Минувшей ночью в Прокопьевске случилось ЧП: здесь в многоквартирном доме на улице Транспортной начался пожар.

О том, что горит кровля одного из домов по улице Транспортной, в 00:15 диспетчеру сообщили очевидцы. И сразу же к месту происшествия отправились несколько подразделений пожарной охраны. К моменту прибытия пожарных кровля уже горела открытым огнем, поэтому спасатели принялись одновременно ликвидировать пожар и выводить людей из дома. К счастью, большинство жильцов уже вышли на улицу из своих квартир самостоятельно, но 12 из них – в том числе и пятерым детям – потребовалась помощь при эвакуации. по предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, тушение пожара осложнялось высокой температурой и сильным задымлением, тем не менее, уже в 00:54 удалось полностью ликвидировать пожар.

- По предварительным данным, причиной возгорания на кровле многоквартирного дома стало нарушение правил монтажа электрооборудования, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.- В результате пожара обгорела обрешётка крыши на площади одна тысяча квадратных метров.

Точные причины и обстоятельства ЧП сейчас устанавливаю специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области.