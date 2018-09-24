С начала года жители Кузбасса добровольно сдали более 300 единиц оружия

24 Сент. 06:55 2018-09-24T06:55:07+03:00

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За восемь месяцев 2018 года жители Кузбасса добровольно сдали 317 единиц оружия. Выплаты вознаграждений гражданам составили порядка 1 миллиона рублей ,выделенных из областного бюджета.

С начала года в рамках операции «Оружия» сотрудники Росгвардии приняли от граждан нарезное, гладкоствольное, газовое оружие, а также самодельные обрезы, пистолеты и даже гранатомет. Кроме того, граждане приносят взрывчатку, электродетонаторы, гранаты, мины и патроны различного калибра. За последние четыре года правоохранители приняли более 2,4 тысяч единиц оружия.

Как отметили в областной администрации, Сергей Цивилев взял на контроль работу по выявлению нарушений, связанных с незаконным оборотом оружия.

– Оружие, особенно незарегистрированное — бомба замедленного действия в прямом и переносном смысле. Наша задача — дать людям возможность добровольно прийти и сдать за денежное вознаграждение имеющиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. Мы и дальше будем выделять на эти цели деньги из областного бюджета. Главное для нас – безопасность кузбассовцев, — отметил губернатор.

Глава региона также отметил, что правоохранители Кузбасса принимают оружие по более высоким расценкам, чем в других регионах Сибири.