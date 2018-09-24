2018-09-24T07:24:07+03:00
Происшествия

Годовалая кемеровчанка не пускала маму домой

Девочка случайно закрыла дверь, пока мамы не было дома
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Кемеровская служба спасенияФото: Кемеровская служба спасения
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Для того, чтобы открыть дверь в квартиру, где находилась маленькая девочка, кемеровчанке пришлось вызывать спасателей.

Молодая мама из Кемерова решила воспользоваться минуткой и, пока спит ее годовалая дочка, быстренько сбегать в магазин. Благо, тот находился рядом. Но пока мамы не было дома, девочка проснулась и отправилась искать ее. Видимо, решив, что мама вышла на улицу, малышка попыталась открыть входную дверь, но вместо этого закрыла ее на щеколду. Девочке ничего не оставалось, как сидеть возле двери и плакать, ожидая маму.

Мама действительно вернулась через несколько минут, но попасть в квартиру не смогла: девочка попросту не понимала, как открыть замок. Тогда на помощь взволнованной женщине пришли специалисты Кемеровской службы спасения. Они при помощи специального инструмента сумели открыть дверь и вызволить малышку из домашнего плена. К слову, когда девчушка увидела спасателей, она перестала плакать.

Всего же на прошедших выходных спасатели выезжали на 22 обращения от кемеровчан.

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