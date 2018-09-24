В виртуальном музее Кемерова появился раздел «Архитектура»

24 Сент. 07:37 2018-09-24T07:37:02+03:00

Здесь горожане могут узнать, каким был и мог бы стать Кемерово

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Сайт «Виртуальный музей города Кемерово» пополнился разделом, в котором рассказывается об архитектуре областного центра.

В разделе «Архитектура» виртуального музея можно увидеть Кемерово в различные годы его существования. А еще сравнить генеральные планы застройки разных лет с тем, что позже было реализовано или так и осталось в проектах. К слову, здесь же можно заглянуть и в будущее – проекты, которые готовятся к реализации, также представлены на сайте.

Еще один любопытный пункт меню раздела – улицы города. Где находятся Кузнецкий проспект или улица Весенняя знают все кемеровчане, а вот об Азовской, Исполкомовской, Никольской улицах помнят только старожилы. Совершив виртуальную прогулку по городу можно не только по современным, но и по забытым и даже исчезнувшим улочкам!

- Если вы знаете историю своей улицы, у вас сохранились фотографии или информация об интересных событиях, происходивших на какой-то из улиц города – отправляйте материалы для размещения на сайте «Виртуальный музей города Кемерово, - обращается администрация Кемерова к горожанам.