Стали известны подробности пожара в супермаркете в Кемеровском районе

24 Сент. 08:03 2018-09-24T08:03:37+03:00

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В ГУ МЧС по Кемеровской области назвали предварительную причину пожара в Кемеровском районе и его последствиях.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в частном магазине на бульваре Строителей в поселке Металлплощадка Кемеровского района поступил в 21:47. Силами 16 человек и шести единиц техники в 22:25 пожар был полностью ликвидирован.

- К моменту прибытия первого подразделения задние магазина горело открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ведомства. – В результате пожара полностью обгорели стены внутри и снаружи на всей площади здания.

В общей сложности площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.