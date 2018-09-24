Стали известны подробности пожара в супермаркете в Кемеровском районе
В ГУ МЧС по Кемеровской области назвали предварительную причину пожара в Кемеровском районе и его последствиях.
По данным ведомства, сигнал о возгорании в частном магазине на бульваре Строителей в поселке Металлплощадка Кемеровского района поступил в 21:47. Силами 16 человек и шести единиц техники в 22:25 пожар был полностью ликвидирован.
- К моменту прибытия первого подразделения задние магазина горело открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ведомства. – В результате пожара полностью обгорели стены внутри и снаружи на всей площади здания.
В общей сложности площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.