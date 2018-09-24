2018-09-24T08:03:37+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в супермаркете в Кемеровском районе

Магазин полностью сгорел 23 сентября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Дима ЩепетковФото: vk.com, "Инцидент Кемерово", Дима Щепетков
Изменить размер текста:

В ГУ МЧС по Кемеровской области назвали предварительную причину пожара в Кемеровском районе и его последствиях.

По данным ведомства, сигнал о возгорании в частном магазине на бульваре Строителей в поселке Металлплощадка Кемеровского района поступил в 21:47. Силами 16 человек и шести единиц техники в 22:25 пожар был полностью ликвидирован.

- К моменту прибытия первого подразделения задние магазина горело открытым пламенем, - сообщает пресс-служба ведомства. – В результате пожара полностью обгорели стены внутри и снаружи на всей площади здания.

В общей сложности площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24