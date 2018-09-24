Более 20 управляющих компаний накажут за опасные балконы в Кузбассе

24 Сент. 08:33 2018-09-24T08:33:02+03:00

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За минувшее лето сотрудники Госжилинспекции Кузбасса проверили более 12,5 тысяч балконов, лоджий и других архитектурных элементов на фасадах домов. В результате поверок было выявлено 414 нарушений в содержании балконов. Управляющим компаниям выдано 148 предостережений и предписаний. В ведомстве отмечают, что чаще всего недочеты встречаются в Кемерове, Прокопьевске, Новокузнецке, Междуреченске и Топках.

- Жилищников обязали устранить нарушения и отремонтировать разрушающиеся балконные плиты, подъездные козырьки и другие архитектурные элементы на фасадах домов. Все это входит в состав общего имущества многоквартирных домов, а значит, обязанность по текущему содержанию лежит на управляющих организациях, - отметили в Госжилинспекции.

На 20 управляющих организаций, содержащих балконы в аварийном состоянии, инспекторами заведены административные дела. Им грозят штрафы до 300 тысяч рублей.