На кузбасской трассе насмерть сбили пешехода

24 Сент. 08:57 2018-09-24T08:58:13+03:00

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В воскресенье, 23 сентября, на трассе «Белово - Гурьевск – Салаир» водитель Lada Priora насмерть сбил женщину. ДТП произошло после восьми вечера на 9-ом километре автодороги.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Кемеровской области, наезд был совершен на женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте. При этом пешеходный переход был в зоне досягаемости. Установлено, что на одежде погибшей не было световозвращающих элементов.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства произошедшего уточняются.