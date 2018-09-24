В Новокузнецком районе подросток хотел сделать селфи и упал с железнодорожного моста

24 Сент. 10:13 2018-09-24T10:13:49+03:00

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В дежурную часть полиции новокузнецкого района поступило сообщение от жительница поселка Казанково. Женщина сообщила, что ее 13-летнего сына избили сверстники, однако инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что никакой драки между подростками не было. Травмы подросток получил в результате

несчастного случая, произошедшего на железнодорожном мосту через реку Ускат, недалеко от поселка Казанково. Сюда он отправился вместе с друзьями, чтобы посмотреть на проезжавшие поезда с опоры моста и сделать селфи. Когда мальчик забирался на конструкцию, то случайно задел оголенный провод, в результате чего упал на рельсы и травмировал голову. Боясь, что за поступок дома его будут ругать, школьник придумал историю про избиение.

В настоящее время полицейские проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.