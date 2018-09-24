2018-09-24T10:27:18+03:00
Происшествия

В Кузбассе разыскивают 38-летнюю женщину

Жительница Анжеро-Судженска ушла из дома 1 сентября
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиФото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции Анжеро-Судженска разыскивают без вести пропавшую Елену Олеговну Михайлову. Женщина 1979 года рождения ушла из дома 1 сентября текущего года и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.

Женщина была одета в синюю джинсовую куртку, темные брюки и красные кроссовки.

Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, полицейские просит сообщить об этом по телефонам: 8-(384-53)-6-46-45 или 02.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24