В Кузбассе разыскивают 38-летнюю женщину
Жительница Анжеро-Судженска ушла из дома 1 сентября
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Сотрудники полиции Анжеро-Судженска разыскивают без вести пропавшую Елену Олеговну Михайлову. Женщина 1979 года рождения ушла из дома 1 сентября текущего года и до сих пор не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой, глаза карие.
Женщина была одета в синюю джинсовую куртку, темные брюки и красные кроссовки.
Тех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, полицейские просит сообщить об этом по телефонам: 8-(384-53)-6-46-45 или 02.