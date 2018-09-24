Экстрасенсы присоединились к расследованию дела погибшей в Белове девочки

24 Сент. 12:02 2018-09-24T12:03:12+03:00

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Расследованием дела погибшей в Белово девочке, тело которой было найдено в холодильнике, заинтересовалась экс-участника «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова.

Вместе со съемочной группой ток-шоу Николь Кузнецова побывала в кузбасском городе Белово в гостях у родственников семилетней девочки, которая исчезла 29 мая. 3 июня тело ребенка было найдено в холодильнике во дворе дома. О чем они говорили и какие версии случившегося выдвинули, пока не известно. Родственники об этом не сообщают, а передача пока не вышла. Следственный же комитет пока в интересах следствия не сообщает деталей дела.

- Николь Кузнецова, спасибо тебе большое за помощь нашей семье. Мы разобрались в нашей тяжелой ситуации. И ты помогла мне советом, который лично для меня был нужен, - написала родственница погибшей девочки на своей странице в социальной сети.

Напомним, 7-летняя девочка ушла из дома около 15.00 29 мая. Девочка решила прогуляться, однако домой она не вернулась. По факту безвестного исчезновения 7-летней девочки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство мамолетнего лица».

Поиски ребенка шли несколько суток. Правоохранители осмотрели шахтовые объекты с подземными коммуникациями, также обследовали дно реки Бачат и другие возможные места, где могла оказаться девочка. Глава региона Сергей Цивилев пообещал миллион рублей за достоверную информацию о местонахождении ребенка.

В конце концов, тело малышки нашли в старом холодильнике во дворе дома. Расследование уголовного дела продолжается.