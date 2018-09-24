В Кемерове восстанавливают сгоревший храм Архангела Михаила

24 Сент. 12:36 2018-09-24T12:36:49+03:00

Храм пострадал от огня в ночь с 1 на 2 июля

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В Кемерове начали восстанавливать храм Архангела Михаила, расположенный в Рудничном районе, где в ночь на 2 июля в храме произошел пожар.

Напомним, в ту ночь о возгорании в храме сообщили очевидцы. Спасатели прибыли на место ЧП уже через несколько минут, однако к тому моменту деревянный храм был охвачен огнем. К счастью, при пожаре обошлось без человеческих жертв. В огне пострадала утварь и внутреннее убранство храма, а также сгорела его крыша.

Как рассказал настоятель храма Александр Чернов телеканалу "Вести-Кузбасс", общий ущерб составил около 5-6 миллионов рублей. В сентябре на сайте кузбасской митрополии появилось обращение к верующим и всем неравнодушным с просьбой о помощи в сборе средств на восстановление храма. Уже удалось собрать порядка 1,7 миллионов рублей, ведутся работы по восстановлению крыши.

Изначально причиной пожара называли нарушение правил эксплуатации электрооборудования, однако позже появилась версия пожога уличной стороны юго-западной стены храма и крыши над ней. Материалы по пожару были переданы полиции.