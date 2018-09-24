В Кузбассе осужденных женщин учат основам бизнеса

24 Сент. 12:43 2018-09-24T12:43:39+03:00

В будущем они могут открыть свое дело

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В одной из кузбасских колоний впервые реализовали образовательный проект «Бизнес-инкубатор». Осужденных женщин будут учить основам предпринимательской деятельности и оказывать им помощь в открытии собственного дела. В проекте приняли участие 10 женщин.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области, участницы проекта должны были соответствовать определенным критериям. Так, женщинам необходимо было иметь общее или профессиональное образование, до конца срока у них должно остаться не более 1 года, а также в проекте не могли участвовать осужденные за экономические преступления. Со всеми участницами проводилось обязательное психологическое тестирование.

Специалисты прогнозируют, что после освобождения, не менее половины участниц образовательного проекта смогут открыть собственное дело, тем самым обеспечив себя постоянным местом работы, источником дохода и эффективной адаптацией к жизни на свободе.