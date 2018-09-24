Новокузнечанка поверила в проклятие вуду и поплатилась за это

24 Сент. 13:10 2018-09-24T13:10:17+03:00

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Необычная история произошла в Новокузнецке. Поверив, что полтора года назад ее обманул мошенник, горожанка отдала мошеннице 23 тысячи рублей.

На телефон 69-летней пенсионерки позвонила незнакомка и поинтересовалась не обращалась ли та ранее за помощью к магам для снятия порчи. Женщина ответила утвердительно. Тогда собеседница рассказала новокузнечанке, что человек, с которым та общалась 1,5 года назад, оказался мошенником, и его задержали. Незнакомка убедила горожанку в том, что в офисе афериста нашли множество кукол Вуду разных клиентов, на которых якобы наложена порча, а одна из этих кукол сделана на новокузнечанку и в нее воткнуто множество иголок. При этом аферистка уточнила, что если порчу не снять, то у пенсионерки начнутся разные болезни, и посоветовала для этого пообщаться со «старцем».

После этого новокузнечанка общалась уже со "старцем". Он пообещал, что избавит пенсионерку от неопрятностей, но только если та переведет ему 23 тысячи рублей. Испугавшись проклятия, женщина выполнила его указания. Неизвестно, сколько бы еще денег перевела женщина, если бы на ее странное поведение не обратили внимание родственники. Они проверили ее телефон, а потом убедили обратиться с заявлением в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, сейчас личности подозреваемых устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».