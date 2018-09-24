В Кузбассе подростки дважды ограбили дом

24 Сент. 13:35 2018-09-24T13:35:13+03:00

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В Кемеровской области трое подростков обвиняются в совершении ряда краж из жилого дома. Следствием установлено, что в мае этого года в дневное время двое подростков 16 лет и их 15-летний приятель ограбили соседский дом, зная, что там никто не живет. Добычей юных злоумышленников стала металлическая плита из бани, которую они впоследствии продали, а деньги поделили. На этом парни решили не останавливаться. На следующий день они вынесли из дома печную плиту. Когда хозяева вернулись домой, то сразу обнаружили следы проникновения и кражу. Сотрудникам полиции по горячим следам установили подозреваемых.

Согласно действующему законодательству, материалы дела для дальнейшего расследования были переданы в территориальный Следственный комитет. Следователи выяснили, что после первой кражи подростки почувствовали безнаказанность, потому и решили пойти на новое преступление. Вину подростки признали полностью, их родители возместили ущерб. Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в суд.