Мама с ребенком выпали из автобуса: В Новокузнецке наказали водителя

24 Сент. 15:23 2018-09-25T05:33:40+03:00

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Водитель автобуса, из-за которого на остановке упали женщина и ее ребенок, понес наказание. Об этом сообщили в некоммерческом партнерстве «АвтоЛайн».

ЧП случилось 21 сентября. Женщина с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, собиралась на остановке СШМНУ сесть в автобус, следующий по маршруту №88. Она поставила одну ногу на ступеньку и замешкалась. Водитель автобуса, решив, что женщина ехать не собирается, стал отъезжать от остановки. В итоге мама и ребенок упали.

- К счастью, ни жена, ни сын не получили никаких травм, но можно только предполагать, что было бы, если б на дворе была не ранняя осень, а зима! – взволнованно говорит Андрей А., супруг женщины.

Как рассказала руководитель компании «АвтоЛайн» Евгения Корюкова, найти водителя не составило труда: женщина успела сфотографировать номер автобуса. С мужчиной провели беседу и пришли к выводу, что он действительно виноват в падении пассажиров.

- Этот водитель – не самый дисциплинированный, поэтому мы приняли решение уволить его, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, - сообщила Евгения Корюкова.