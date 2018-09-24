Мама с ребенком выпали из автобуса: В Новокузнецке наказали водителя
Водитель автобуса, из-за которого на остановке упали женщина и ее ребенок, понес наказание. Об этом сообщили в некоммерческом партнерстве «АвтоЛайн».
ЧП случилось 21 сентября. Женщина с ребенком, имеющим ограниченные возможности здоровья, собиралась на остановке СШМНУ сесть в автобус, следующий по маршруту №88. Она поставила одну ногу на ступеньку и замешкалась. Водитель автобуса, решив, что женщина ехать не собирается, стал отъезжать от остановки. В итоге мама и ребенок упали.
- К счастью, ни жена, ни сын не получили никаких травм, но можно только предполагать, что было бы, если б на дворе была не ранняя осень, а зима! – взволнованно говорит Андрей А., супруг женщины.
Как рассказала руководитель компании «АвтоЛайн» Евгения Корюкова, найти водителя не составило труда: женщина успела сфотографировать номер автобуса. С мужчиной провели беседу и пришли к выводу, что он действительно виноват в падении пассажиров.
- Этот водитель – не самый дисциплинированный, поэтому мы приняли решение уволить его, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, - сообщила Евгения Корюкова.