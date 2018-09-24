Новокузнчанка покраснела после кражи 500 тысяч рублей в стоматологии

24 Сент. 17:52 2018-09-24T17:52:07+03:00

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Поймать похитительницу денег из сейфа стоматологической клиники помогла специальная краска. Воровка не только возместила ущерб клинике, но и может лишиться свободы на срок до шести лет.

В начале лета нынешнего года директор одной из стоматологических клиник Новокузнецка заметила, что из сейфа, который находился в ее кабинете, стали пропадать деньги. Подсчитав, директор поняла, что пропало 500 тысяч рублей! Тогда она решила самостоятельно поймать воришку и поставила в сейф специальную ловушку с краской. Вскоре ловушка сработала, и оказалось, что деньги из сейфа похищала одна из сотрудниц клиники – об этом красноречиво говорили следы ярко-красной краски. После этого директор стоматологии вызвала сотрудников полиции и написала заявление о краже.

Покрасневшей сотруднице клиники не оставалось ничего другого, как признаться во всем и возместить ущерб. Впрочем, это не освободило ее от ответственности: на девушку завели уголовное дело и, не исключено, что она лишится свободы на срок до шести лет.