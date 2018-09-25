В Кузбассе разыскивают мужчину на серебристой Toyota

25 Сент. 03:09 2018-09-25T03:09:42+03:00

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алеарт»и сотрудники полиции разыскивают 54-летнего Олега Кузнецова, жителя Прокопьевска.

20 сентября 2018 года Олег Кузнецов вышел из дома в городе Прокопьевске и уехал на своем автомобиле марки Toyota Funcargo в неизвестном направлении. С тех пор он не выходил на связь родными, о его местонахождении также ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост более 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые с проседью, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в коричневую кожаную куртку, серые брюки и черные кожаные ботинки. С собой у мужчины была серая барсетка.

Если вам известно местонахождение Олега Кузнецова, сообщите об этом родным и близким, волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.