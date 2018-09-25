Житель Таштагола вырубил лес ради строительства бани

25 Сент. 03:58 2018-09-25T03:58:47+03:00

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В Кемеровской области безработный житель Таштагольского района обвиняется в незаконной вырубке лесных насаждений.

29-летний житель Таштагольского района мечтал построить на своем приусадебном участке баньку. Он выбрал хорошее место для нее и даже срубил 16 деревьев хвойной породы, чтобы будущая баня долго прослужила ему. Вот только на рубку леса разрешения у него не было. А когда лесничий обнаружил вырубленные деревья и пришел к кузбассовцу домой, тот не только не признал своей вины, но и принялся оскорблять инспектора, выкрикивать нецензурные слова и угрожать расправой. К слову, любитель баньки в тот день был нетрезвым. Инспектор не стал отвечать ему тем же, а обратился за помощью в правоохранительные органы.

Правоохранители расследовали дело и определили, что лесоруб причинил ущерб на сумму порядка 148 тысяч рублей. возместить его он отказался, сославшись на то, что у него на иждивении находятся трое малолетних детей, а вот работы не имеется. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, уголовное дело о незаконной вырубке леса направлено в суд.