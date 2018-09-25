Кузбасс претендует на проведение чемпионата по боксу среди женщин

25 Сент. 04:58 2018-09-25T04:58:11+03:00

Чемпионат может быть проведен в регионе в 2019 году

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Кузбасс будет претендовать на проведение чемпионата России по боксу среди женщин в 2019 году – об этом шла речь на встрече Сергея Цивилева с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым, который накануне побывал в Кузбассе с рабочим визитом.

Сейчас в развитие бокса в регионе вкладывается немало средств. Так, только летом 2018 года в кемеровской области открыли 31 зал для занятий боксом. Среди них – центр бокса имени Юрия Арбачакова, что в Прокопьевске. Здесь в комфортных условиях могу заниматься более тысячи спортсменов. Всего же в секциях и школах бокса занимаются порядка 10 тысяч юных кузбассовцев. К слову, четыре спортсменки из Кемеровской области сейчас готовятся к Олимпийским играм.

- Кузбасс заработал право провести чемпионат России по боксу среди женщин, - считает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В свою очередь Умар Кремлев подтвердил, что Кузбасс сейчас является одним из лидеров на право проведения чемпионата России по боксу среди женщин в 2019 году. Также он поддержал идею Цивилева построить в регионе международный центр бокса, а центру бокса имени Арбачакова присвоит статус центра бокса Сибирского федерального округа.