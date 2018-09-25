Через несколько дней состоится инаугурация главы Новокузнецка

25 Сент. 05:40 2018-09-25T05:40:38+03:00

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Всего через несколько дней в Новокузнецке состоится церемония вступления в должность избранного главы города.

Инаугурация Сергея Кузнецова назначена на 27 сентября и начнется она в 14:00. Как сообщили в пресс-службе администрации города, церемония вступления в должность будет проходить в большом зале городской администрации.

Напомним, Сергей Кузнецов был избран главой города 9 сентября 2018 года. На выборах он набрал 69,8% голосов избирателей при явке на уровне 45,79%.

Сергей Кузнецов родился в 1969 году в Киселевске, в 1992 году окончил факультет иностранных языков новокузнецкого пединститута, а в 1996 году – юридический факультет КемГУ.Возглавлял Сибирский дивизион ОАО «Комбинат Магнезит», был гендиректором «Гурьевского металлургического завода» и ЗАО «Завод Промстальконструкция», а также ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод». В июне 2010 года назначен замглавы губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству, а с 2013 года является главой города Новокузнецка. Сейчас Сергей Кузнецов переизбран на второй срок, так что предстоящая церемония инаугурации ему уже знакома.