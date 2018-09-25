2018-09-25T05:44:44+03:00
Общество

В Кемерове пройдет вторая гонка на беговелах

Участники будут соревноваться в Лесной Поляне в парке «Лесная Сказка»
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото представлено организаторамиФото представлено организаторами
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В Кемерове 29 сентября с 10.30 пройдет вторая гонка на беговелах. Мероприятие будет приурочено 10-летию жилого района Лесная Поляна.

Для юных спорстменов (от года до 6 лет) организаторы – команда первой в Кузбассе беговелошколы «Strider School Kemerovo» - подготовят специальную трассу с препятствиями по аналогии с трассой российского кубка Strider Cup.

Встречать и поддерживать малышей будут сказочные герои, всего будет 5 забегов – внутри каждой из возрастных групп 1+, 2+, 3+, 4+, 5+. А еще будет фан-забег среди родителей за ценный приз!

Каждый малыш будет чувствавать себя победителем – медаль за участие будет вручена всем спортсменам, вышедшем и покорившим трассу.

Сейчас желающие поучаствовать могут узнать, как зарегистрироваться, по телефону 8-923-618-21-28.

Напомним, что это мероприятие «Strider School Kemerovo» проводит в нашем городе второй раз. Первая региональная гонка состоялась 2 июня.

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