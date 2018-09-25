В Новокузнецке с седьмого этажа выпала пенсионерка

25 Сент. 06:30 2018-09-25T06:30:39+03:00

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В Новокузнецке 71-летняя пенсионерка выпала с высоты седьмого этажа и погибла. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.

Трагедия произошла в понедельник около 16:00 в одном из домов по улице Мира, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Из окна квартиры на седьмом этаже выпала 71-летняяя женщина. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась до приезда врачей. В настоящее время обстоятельства пожилой женщины выясняют следователи.