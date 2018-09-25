Пожар в прокопьевской многоэтажке: управляющая компания восстановит кровлю

25 Сент. 06:30 2018-09-25T06:30:56+03:00

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Крышу многоквартирного дома, который находится на улице Транспортной в Прокопьевске, будет восстанавливать управляющая компания.

Пожар, случившийся в ночь с 23 на 24 сентября, уничтожил кровлю пятиэтажэного дома. Сейчас сотрудники управлящей компании, которая обслуживает этот жилой дом, готовятся к восстановлению кровли. Они убирают мусор и то, что осталось от крыши после пожара. До того момента, пока кровля не будет восстановлена, квартиры верхних этажей дома будут защищены от дождя специальными тентами.

- Помощь всем людям была оказана. Эвакуация прошла с помощью пожарной службы очень быстро. Всех людей сразу оповестили, подняли, в каждую квартиру позвонили, помогли выйти. Жители не пострадали, - рассказала директор УК «Управдом Людмиила Гончаренко телеканалу «Вести Кузбасс». - Сразу было предоставлено теплое помещение в школе № 50, которая расположена рядом с этим домом.

Специалисты компании уже составили акт, в котором указано все пострадавшее имущество жильцов дома. Работы по восстановлению кровли начинаются.

Напомним, пожар на крыше многоэтажэного дома случился в ночь с 23 на 24 сентября. Его площадь составила тысячу квадратных метров, а предварительной причиной пожарные называют нарушение правил монтажа электрооборудования.