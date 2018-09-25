При пожаре в Новокузнецке погиб пенсионер

25 Сент. 06:47 2018-09-25T06:47:35+03:00

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В Новокузнецке в одном из многоэтажных домов, что на проспекте Пионерском в Новокузнецке, в минувшую субботу случился пожар. При пожаре погиб один из жильцов дома.

Сигнал о том, что в одной из квартир многоэтажки случился пожар, поступил на пульт диспетчера в 23:14. Силами 17 человек и пяти единиц техники пожар удалось быстро потушить – уже к 23:24. Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении.

После того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили в квартире тело 61-летнего мужчины, жившего здесь. Возможно, он курил в собственной квартире, и из-за этого начался пожар. Спастись мужчина не смог – он отравился продуктами горения и погиб, - об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Сейчас все обстоятельства гибели мужчины устанавливают сотрудники правоохранительных органов.