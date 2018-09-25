В Кемеровском районе ночью сгорела пилорама
В Кемеровском районе ночью загорелась частная пилорама. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, пилорама загорелась в поселке Вотиновка на улице Центральная. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 2.10. На место выехали две пожарные машин и 13 спасателей.
– На момент прибытия первого подразделения одноэтажное здание пилорамы горело открытым пламенем. В результате обгорели и обрушились стены и деревянная обрешетка крыши на всей площади пилорамы – 200 квадратных метров, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, предварительная причина.