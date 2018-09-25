2018-09-25T07:28:14+03:00
Общество

В Кузбассе женщине отказали в распоряжении маткапиталом

В дело вмешалась прокуратура
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Анастасия Осипова
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В Ленинске-Кузнецком Пенсионный фонд отказала женщине в распоряжении средствами материнского капитала. Права горожанки защитила прокуратура.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, женщина заключила договор купли-продажи жилого дома за счет маткапитала. Однако позже суд признал эту сделку недействительной, деньги продавец верну в Пенсионный фонд. При этом никаких незаконных действий сама покупательница не совершала. Когда же горожанка собралась повторно использовать средства маткапитала, Пенсионный фонд ей отказал.

–Право лица, получившего государственный сертификат на материнский капитал, не может считаться прекращенным, поскольку женщина этими средствами не распорядилась, их взыскали в пользу Пенсионного фонда, – отметили в прокуратуре.

Прокурор через суд потребовал восстановить права матери на получение средств материнского. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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