С начала года пешеходы спровоцировали в Кемерове 23 аварии

25 Сент. 08:01 2018-09-25T08:02:19+03:00

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В Кемерове с начала 2018 года по вине пешеходов произошло 23 аварии. В этих ДТП погибли три человека.

С начала года пешеходы, которые переходили дорогу в неположенных местах, спровоцировали 23 ДТП, в результате которых погибли три человека, 14 человек пострадали, в том числе шесть детей.

На прошлой неделе 15-летний подросток решил перебежать дорогу вне пешеходного перехода. В результате мальчика сбила машина. Школьник попал в больницу с сотрясением головного мозга.

– Практика показывает, что стиль поведения на дороге ребята перенимают, в первую очередь, от родителей. Уважаемые взрослые, отнеситесь к своим обязанностям более ответственно, – отметил начальник ОГИБДД города Кемерово Дмитрий Волков. – Напомню также, что если нарушение ПДД пешеходом не повлекло причинение вреда здоровью или создание помех в движении транспортных средств, ему грозит наказание — штраф в размере от 500 до 1000 рублей.