Кузбасс поучаствует в агропромышленной выставке «Золотая осень»

25 Сент. 08:33 2018-09-25T08:33:48+03:00

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Кемеровская область примет участие в 20-ой выставке в агропромышленной выставке «Золотая осень». Выставка будет проходить на ВДНХ с 10 по 13 октября. Отметим, что девять лет регион пропускал это событие.

В этом году на экспозиции будут выставлены достижения кузбасского агропрома: успехи в цифровизации сельского хозяйства, освоение биотехнологий в животноводстве, реализация социальных программ для работников села, необычные продукты питания.

Кузбасские предприятия, заявки подали более 30 организаций, планируют заключить новые соглашения и расширить рынки сбыта. В прошлом года в выставке «Золотая осень» посетили иностранные делегации более чем из 20 стран мира. По итогам выставки были пописаны соглашения о поставках продукции на 3 миллиарда рублей.