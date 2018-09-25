Полгода трагедии в «Зимней вишне»: Родственники погибших выпустили в небо воздушные шары

25 Сент. 09:18 2018-09-25T09:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 25 сентября, исполняется полгода со дня трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Родные погибших почтили их память и выпустили в небо воздушные шары.

Родные и близки погибших сегодня утром собрались у мемориала жертв пожара рядом с местом трагедии. Пришедшие выпустили в небо 60 белых воздушных шаров в честь каждого погибшего в «Зимней вишне».

Напомним, пожар в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» произошел в воскресенье 25 марта. Во время пожара в здании не сработали системы пожаротушения, а эвакуационные выходы оказались закрыты. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из которых дети. По факту пожара было возбуждено уголовное дело и арестовано 12 человек. В настоящее время расследование продолжается. Здание «Зимней вишни» в конце августа было снесено. На его месте планируется поострить сквер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причиной пожара в «Зимней вишне» стало замыкание в светильнике

Назначенная Следственный комитетом экспертиза электрооборудования показала, что пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике. В свою очередь, причиной замыкания стала попавшая на провода талая вода. (подробности)

Спасти детей в «Зимней вишне» помешал охранник

В Институте криминалистики Центра специальной техники ФСБ завершена видеотехническая экспертиза записей камер внаблюдения торгового центра «Зимняя вишня». Благодаря записям, специалисты выяснили, действовал ли командир пожарного расчета, старший лейтенант МЧС Сергей Генин по инструкции и мог ли он спасти детей. (подробности)

«Мы сделали все, что могли и не могли»: Командир пожарного звена прокомментировал свое задержание после пожара в «Зимней вишне»

Командир пожарного звена Сергей Генин, тушивший «Зимнюю вишню», прокомментировал свое задержание. После заседания суда, которое прошло в Центральном районном суде 12 апреля, он ответил на вопросы журналистов.

- Там было много людей, все кричали, у меня только два уха. Их там было больше двадцати, я уверен точно. Поэтому когда подошел представитель администрации объекта, охранник, и повел нас, мы за ним побежали, - рассказал о своих действиях во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Генин. (подробности)

17-летний Дима Полухин спасся сам и вывел троих детей из горящей «Зимней вишни»

- Там все было практически чёрным-чёрно. Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдёт, потому что у неё там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел (подробнее).