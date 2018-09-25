2018-09-25T10:18:21+03:00
Происшествия

Mercedes разорвало: Двое жителей Кузбасса погибли на трассе

Водитель из Кемерова выехал на полосу встречного движения
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "АСТ-54"Фото: vk.com, "АСТ-54"
Изменить размер текста:

В понедельник, 24 сентября, в Тогучинском районе Новосибирской области случилось ДТП. В автомобиле, который буквально разорвало пополам, погибли двое кузбассовцев.

41-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, двигался по автодороге К-19З «НовосибирскЛенинск-Кузнецкий» со стороны Новосибирска в сторону Кузбасса. в какой-то момент мужчина выехал на полосу встречного движения, где навстречу ему двигался грузовой автомобиль Freightliner.

Фото: vk.com, "АСТ-54"

Фото: vk.com, "АСТ-54"

От удара при столкновении легковой автомобиль в буквальном смысле разорвало на части.

- На месте происшествия от полученных травм погибли 41-летний водитель легкового автомобиля и его пассажирка, 50-летняя жительница Крапивинского района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фото: vk.com, "АСТ-54"

Фото: vk.com, "АСТ-54"

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. К слову, водитель грузовика в дорожно-транспортном происшествии серьезных травм не получил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задавшего пенсионерку жителя Кузбасса отправили в колонию
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
Двое жителей Кузбасса забили до смерти собутыльника из-за тарелки супа
Годовалый ребенок утонул в ванной в Киселевске
В Кузбассе разыскивают пропавшего без вести Максима Горбунова
В Прокопьевске риэлтор присвоила себе три квартиры
В Кузбассе пропала женщина в светло-серой куртке и сланцах
На кемеровском заводе произошел выброс хлора
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» оставили под арестом
Кемеровчан приглашают бесплатно проверить сердце
Жители Прокопьевска напуганы клубами густого черного дыма
Пропавшего жителя Кузбасса нашли мертвым
В Кемерове из-за грызунов и несвежего лука закрыли «Суши Маркет»
В Кузбассе благоустроили 132 родника
В кузбасском лесу пропал 29-летний мужчина
Кемеровские инспекторы ГИБДД рассказали о рейде на площади Волкова
Киберспортсмен из Кузбасса снялся в рекламе шампуня
Кузбассовец заплатит 100 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Погода в Кемерове 27 сентября: солнышко и небольшой дождь
Жительница Кузбасса отдала 90 тысяч рублей ради бонуса в две тысячи
В Березовском мужчина рассчитался за продукты купюрой «банка приколов»
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» возглавили турнирную таблицу ВХЛ
В Прокопьевске мошенники похищали деньги с карт жителей других регионов
Кузбасс получит более четырех миллиардов рублей на развитие туризма из федерального бюджета
Начальник кузбасского Следкома встретится с жителями Березовского
Двое кузбассовцев попали в рабство
Новокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса Волынова
Кузбасский вуз признан вузом мирового уровня
Семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне» выделят 95 миллионов рублей