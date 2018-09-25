Mercedes разорвало: Двое жителей Кузбасса погибли на трассе

25 Сент. 10:17 2018-09-25T10:18:21+03:00

Водитель из Кемерова выехал на полосу встречного движения

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В понедельник, 24 сентября, в Тогучинском районе Новосибирской области случилось ДТП. В автомобиле, который буквально разорвало пополам, погибли двое кузбассовцев.

41-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, двигался по автодороге К-19З «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» со стороны Новосибирска в сторону Кузбасса. в какой-то момент мужчина выехал на полосу встречного движения, где навстречу ему двигался грузовой автомобиль Freightliner.

Фото: vk.com, "АСТ-54"

От удара при столкновении легковой автомобиль в буквальном смысле разорвало на части.

- На месте происшествия от полученных травм погибли 41-летний водитель легкового автомобиля и его пассажирка, 50-летняя жительница Крапивинского района, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Фото: vk.com, "АСТ-54"

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. К слову, водитель грузовика в дорожно-транспортном происшествии серьезных травм не получил.