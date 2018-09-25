В Кемерове полицейские будут искать рекламщиков, закрасивших граффити на доме

25 Сент. 10:26 2018-09-25T10:28:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове неизвестные закрасили граффити на стене дома и разместили рекламу сотового оператора. Городские власти готовят заявление в полицию.

На прошлой неделе неизвестные покрасил стену дома на проспекте Ленина голубой краской и разместили рекламу одного из сотовых операторов. При этом был закрашен рисунок, созданный в рамках проекта «Город Галерея». На фасаде красовалась композиция по мотивам басни Крылова «Ворона и лисица». Городские власти сейчас готовят обращение в полицию, чтобы разыскать вандалов.

– В администрацию города, в РЭУ и к собственникам имущества многоквартирного дома за разрешением никто не обращался. В связи с этим администрация города Кемерово обращается в правоохранительные органы для того, чтобы установить виновных в порче грантового проекта и установить лиц, виновных в нарушении федерального законодательства в части незаконного размещения рекламы, – рассказали в пресс-службе администрации города.