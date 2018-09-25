Совещание Сергея Цивилева началось с минуты молчания по погибшим в «Зимней вишне»

25 Сент. 11:40 2018-09-25T11:50:07+03:00

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Во вторник, 25 марта, аппаратное совещание губернатора Сергея Цивилева началось с минуты молчания в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня». Со дня трагедии прошло полгода.

– 25 марта этого года у нас случился пожар, при котором мы потеряли 60 человек. Я прошу почтить минутой молчания память погибших в пожаре, – сказал перед началом совещания Сергей Цивилев.

Напомним, что во вторник родные жертв трагедии собрались у мемориального камня и запустили в небо 60 белых воздушных шаров.

Пожар в здании «Зимней вишни» произошел в воскресенье 25 марта. Во время пожара не сработали системы пожаротушения, эвакуационные выходы оказались закрыты. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них - дети. По факту пожара было возбуждено уголовное дело и арестовано 12 фигурантов. Здание ТРЦ в конце августа было снесено. На его месте построят сквер.