2018-09-25T11:50:07+03:00
Общество

Совещание Сергея Цивилева началось с минуты молчания по погибшим в «Зимней вишне»

Чиновники почтили память жертв трагедии
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: АКОФото: АКО
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 марта, аппаратное совещание губернатора Сергея Цивилева началось с минуты молчания в память о погибших в ТРЦ «Зимняя вишня». Со дня трагедии прошло полгода.

– 25 марта этого года у нас случился пожар, при котором мы потеряли 60 человек. Я прошу почтить минутой молчания память погибших в пожаре, – сказал перед началом совещания Сергей Цивилев.

Напомним, что во вторник родные жертв трагедии собрались у мемориального камня и запустили в небо 60 белых воздушных шаров.

Пожар в здании «Зимней вишни» произошел в воскресенье 25 марта. Во время пожара не сработали системы пожаротушения, эвакуационные выходы оказались закрыты. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них - дети. По факту пожара было возбуждено уголовное дело и арестовано 12 фигурантов. Здание ТРЦ в конце августа было снесено. На его месте построят сквер.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Задавшего пенсионерку жителя Кузбасса отправили в колонию
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
Двое жителей Кузбасса забили до смерти собутыльника из-за тарелки супа
Годовалый ребенок утонул в ванной в Киселевске
В Кузбассе разыскивают пропавшего без вести Максима Горбунова
В Прокопьевске риэлтор присвоила себе три квартиры
В Кузбассе пропала женщина в светло-серой куртке и сланцах
На кемеровском заводе произошел выброс хлора
Руководителя тушения пожара в «Зимней вишне» оставили под арестом
Кемеровчан приглашают бесплатно проверить сердце
Жители Прокопьевска напуганы клубами густого черного дыма
Пропавшего жителя Кузбасса нашли мертвым
В Кемерове из-за грызунов и несвежего лука закрыли «Суши Маркет»
В Кузбассе благоустроили 132 родника
В кузбасском лесу пропал 29-летний мужчина
Кемеровские инспекторы ГИБДД рассказали о рейде на площади Волкова
Киберспортсмен из Кузбасса снялся в рекламе шампуня
Кузбассовец заплатит 100 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Погода в Кемерове 27 сентября: солнышко и небольшой дождь
Жительница Кузбасса отдала 90 тысяч рублей ради бонуса в две тысячи
В Березовском мужчина рассчитался за продукты купюрой «банка приколов»
Хоккеисты новокузнецкого «Металлурга» возглавили турнирную таблицу ВХЛ
В Прокопьевске мошенники похищали деньги с карт жителей других регионов
Кузбасс получит более четырех миллиардов рублей на развитие туризма из федерального бюджета
Начальник кузбасского Следкома встретится с жителями Березовского
Двое кузбассовцев попали в рабство
Новокузнецкому аэропорту присвоят имя летчика-космонавта Бориса Волынова
Кузбасский вуз признан вузом мирового уровня
Семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне» выделят 95 миллионов рублей