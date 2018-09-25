Депутаты выбрали главу Новокузнецкого района

25 Сент. 12:01 2018-09-25T12:01:10+03:00

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Главой Новокузнецкой района стал Андрей Шарнин. 25 сентября прошло заседание районных депутатов, на котором состоялись выборы.

На кресло главы района претендовали два человека: глава Сосновского сельского поселения Наталья Стройкина и исполняющий обязанности главы Новокузнецкого района Андрей Шарнин. Последний представил программу развития района из восьми приоритетных пунктов. Шарнин сделал акцент на развитии промышленности, сельского хозяйства, малого бизнеса, улучшении экологической ситуации, развитии жилищно-коммунального и дорожного комплекса, социальной инфраструктуры. По итогам голосования 23 депутата из 25 проголосовали за Андрея Шарнина.

– Новокузнецкий район – мой дом, его жители – моя семья, и я обещаю, что отдам все свои силы, опыт и знания, чтобы район развивался, буду работать на пределе своих возможностей, – сказал Андрей Шарнин.