Житель Осинников убил собутыльника шахтовым фонарем

25 Сент. 12:18 2018-09-25T12:18:24+03:00

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В городе Осинники вынесен приговор 33-летнему местному жителю в совершении убийства.

Как установило следствие, в ноябре прошлого года он пришел в гости к своему 70-летнему знакомому, чтобы вместе распить спиртное. В ходе застолья между мужчинами вспыхнул конфликт, при этом осужденный так и не смог вспомнить, что стало его причиной. Однако, по словам мужчины, он очень разозлился на хозяина дома, схватил шахтовый фонарь и нанес им по голове потерпевшего несколько ударов. После этого осужденный уснул, а утром понял, что убил 70-летнего знакомого. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, вину в совершении убийства он признал полностью. Приговором суда мужчине назначено 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.