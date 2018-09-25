2018-09-25T12:46:46+03:00
Общество

Президент назначил председателя кассационного суда в Кемерове

Им стал председатель областного суда Алексей Кирюшин
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: сайт Кемеровского областного судаФото: сайт Кемеровского областного суда
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Владимир Путин назначил председателя кассационного суда, который появится в Кемерове. Им стал председатель Кемеровской областного суда Алексей Кирюшин.

В июле этого года был подписан закон о создании в стране кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Один из девяти кассационных судов появится в Кемерове. 23 сентября Владимир Путин подписал указ, который сроком на шесть лет назначает председателем Восьмого кассационного суда общей юрисдикции Алексея Кирюшина.

Отметим, что 50-летний Алексей Кирюшин является председателем областного суда. На это должность он был назначен в 2014 году.

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