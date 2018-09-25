2018-09-25T13:03:56+03:00
Происшествия

В Кузбассе педофил шесть лет скрывался от следствия

Его жертвой стала 12-летняя девочка
Ирина АВТУШКО
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Фото: Асхат БАРДЫНОВФото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Новокузнецке местный житель надругался над 12-летней школьницей и шесть лет скрывался от правосудия. За сексуальное насилие над ребенком мужчина получил 13 лет колонии строго режима.

Как рассказали следователи, вечером мужчина в состоянии наркотического опьянения встретил на улице 12-летнюю девочку и потребовал отдать ему золотые украшения. Напуганная школьница выполнила требование преступника, после чего он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Найти его по горячим следам не удалось, однако работа по установлению личности мужчины не прекращалась. В январе 2017 года личность злоумышленника была установлена, им оказался 25-летний новокузнечанин, которые ранее не попадал в поле зрения полицейских. Обвиняемому и потерпевшей устроили очную ставку, и девушка сразу же опознала обидчика. Тем не менее, дело на этом не закончилось.

-Следствию необходимо было провести ряд следственных действий, изобличающих подозреваемого в совершении преступлений 5-летней давности. В это время злоумышленнику снова удалось скрыться. Он жил в лесном массиве тайги на территории Красноярского края. Совместные мероприятия следователя и сотрудников полиции позволили установить его местонахождение, а также отследить все его передвижения, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Кемеровской области.

В результате этих мероприятий в июне прошлого года мужчина был задержан в Новокузнецке и взят под стражу на время предварительного следствия.

После рассмотрения всех материалов дела суд вынес новокузнечанину приговор в виде 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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