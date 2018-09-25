В Кемерове хотят построить подземный переход на бульваре Строителей

25 Сент. 14:12 2018-09-25T14:12:28+03:00

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Рабочая группа из Кузбасса приняла участие в совещании Росавтодора, где представила планы развития дорожной сети на 2019-2024 годы. В серии предварительных защит проектов участвовали все представители регионов Сибири.

Особое внимание делегация во главе с начальником департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кириллом Десяткиным уделила капиталоемким мероприятиям. В Кемерове это начало строительства обхода Рудничного района и строительство подземного пешеходного перехода на бульваре Строителей. В Новокузнецке особое внимание планируют уделить реконструкции Бызовского шоссе и проспекта Металлургов в 2019-2020 годах. Вся проектная документация по этим объектам уже разработана и проходит государственную экспертизу.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, также на 2020-2024 годы в проект включены работы по строительству автодороги Новокузнецка с 18 квартала на Пойменное шоссе в Заводском районе, реконструкции северного и завершения «южного въезда». Отмечается, что выполнение намеченных планов позволит устранить перегрузку улично-дорожной сети Кемеровской и Новокузнецкой агломераций, сократит время движения в пути для автотранспорта, обеспечит более короткие подъезды к жилым комплексам.