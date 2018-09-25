2018-09-26T05:24:49+03:00
Общество

Жители Кузбасса сняли на видео «человека-паука»

Молодой человек спустился с третьего этажа по трубе[видео]
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В городе Белово местные жители стали свидетелями того, как молодой человек спускается по водосточной трубе многоэтажного дома. Видео с «человеком-пауком» появилось в социальных сетях.

Видеозапись начинается с того момента, как молодой человек, одетый во все черное, начинает спускаться по водосточной трубе с высоты третьего этажа. Одно из окон справа от него распахнуто, вероятно оттуда он дотянулся до трубы. Парень очень быстро спускается вниз, ловко перебирая ногами и руками. В какой-то момент он делает остановку, смотрит по сторонам и вниз, затем заканчивает спуск и спрыгивает на выступ дома и вскоре оказывается на земле. Там он подбирает обувь: как оказалось, спускался «человек-паук» босиком.

В Кузбассе на видео сняли «человека-паука».

Пользователи соцсети предположили, что парень мог так покидать квартиру в случае, если его застукали с чьей-то женой или наоборот заперли дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тайге кореец ударил начальника поезда
В Кемерово высадят 40 000 тюльпанов
Бюджету Кемерова возместили затраченные на снос «Зимней вишни» средства
Журналисты «Комсомолки» приняли участие в акции «Кузбасс в порядке»
Житель Киселевска украл 17,5 тысяч рублей с чужой банковской карты
В Кемерове «медсестра» забрала у пенсионерки 30 тысяч рулей вместо анализов
В Кемерове прошел чемпионат по боулингу среди инвалидов
В Кемерове провели рейд по выявлению недобросовестных провайдеров
В Кузбассе пройдет первый фестиваль рыболовного спорт
Новокузнечанин продавал наркотики в супермаркете
Сергей Цивилев и Илья Середюк участвуют в акции «Кузбасс в порядке»
В Кемерове для учеников школы №82 обустроили безопасный пешеходный переход
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5 процентов