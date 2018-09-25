Жители Кузбасса сняли на видео «человека-паука»

25 Сент. 20:23 2018-09-26T05:24:49+03:00

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В городе Белово местные жители стали свидетелями того, как молодой человек спускается по водосточной трубе многоэтажного дома. Видео с «человеком-пауком» появилось в социальных сетях.

Видеозапись начинается с того момента, как молодой человек, одетый во все черное, начинает спускаться по водосточной трубе с высоты третьего этажа. Одно из окон справа от него распахнуто, вероятно оттуда он дотянулся до трубы. Парень очень быстро спускается вниз, ловко перебирая ногами и руками. В какой-то момент он делает остановку, смотрит по сторонам и вниз, затем заканчивает спуск и спрыгивает на выступ дома и вскоре оказывается на земле. Там он подбирает обувь: как оказалось, спускался «человек-паук» босиком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/670494" frameborder="0"></iframe> В Кузбассе на видео сняли «человека-паука».

Пользователи соцсети предположили, что парень мог так покидать квартиру в случае, если его застукали с чьей-то женой или наоборот заперли дома.