2018-09-26T03:22:58+03:00
Общество

Погода в Кемерове 26 сентября: Дождь и западный ветер

Синоптики дали прогноз на среду
Кирилл ЧАЩИН
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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Кемерове и Кузбассе в среду, 26 сентября.

Ночью в столице Кузбасса синоптики обещают от +7 до +9 градусов. Днем воздух может прогреться до +14,+16 градусов. Ветер будет западным со скоростью три-восемь метра в секунду, порывы будут достигать скорости 12 метров в секунду. На небе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный, а днем небольшой дожди.

В области в ночные часы температура составит от +5 до +10 градусов, при прояснениях возможно похолодание до нуля. Днем столбик термометра поднимется до +11,+16 градусов. Местами потеплеет до +20. Порывы западного ветра в регионе будут достигать 15 метров в секунду. Ночью в большинстве районов пройдут дожди, утром возможен туман.

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