2018-09-26T03:42:13+03:00
Происшествия

В Новокузнецке подростки украли из магазина 11 бутылок крепкого алкоголя

Молодые люди разбили входную дверь, чтобы попасть в магазин
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке двое подростков забрались в магазин и украли 11 бутылок крепкого алкоголя. Молодых людей поймали сотрудники Росгвардии.

Вневедомственная охрана Росгвардии получили сигнал тревоги из магазина на улице Горьковская. Через три минуты экипаж прибыл на место и обнаружили разбитую дверь. Бойцы вызвали на место второй отряд, а после их приезда начали поиски взломщиков. В соседнем дворе правоохранители заметили молодого человека в бутылкой спиртного в руках.

– Увидев патрульный автомобиль, неизвестный попытался скрыться, но сразу же был пойман стражами правопорядка. Позже был задержан и еще один подозреваемый с пластиковым ящиком, в котором находился крепкий алкоголь. Нетрезвые приятели сознались в содеянном, – рассказали в Росгвардии.

Позже стражи порядка просмотрели записи с камер, на которых подростки разбивают дверной стеклопакет камнями и выбивают остатки ногами. В магазина они повредили витрина и забрали 11 бутылок дорого алкоголя. Воров доставили в полицию. Задержанными оказались ранее судимые за кражу со взломом и грабеж местные жители 16 и 17 лет.

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