Сергей Цивилев поручил продолжить проверки пожарной безопасности

26 Сент. 04:08 2018-09-26T04:09:45+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев поручил продолжать проверки пожарной безопасности на всех объектах массового пребывания людей. Глава региона провел совещание, на котором шла речь о профилактике пожаров. Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах «Зимней вишни».

Глава Кемерова Илья Середюк выступил с докладом о результатах проверок. Так, а столице Кузбасса замечания со стороны пожарного надзора имеют 62 объекта. Большинство серьезных нареканий приходится на ТЦ «Аврора», который был закрыт по решению суда. Сейчас он выставлен на продажу.

Мэр отметил, что Госпожнадзор выдал замечания по устранению нарушений в конкретные сроки. Сотрудники администрации контролируют процесс устранения нарушений. Пять торговых центров не выполнили все требования вовремя Поэтому было написано еще пять исковых заявлений о запрете эксплуатации зданий.

Сергей Цивилев поручил глава городов и районов отчитаться о проверках, рассказать о проводимых и планируемых мероприятиях.

– Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы трагедия больше не повторилась», — сказал губернатор.

Кроме того, Цивилев потребовал провести ревизию заброшенных, недостроенных, неэксплуатируемых зданий и прислать планом дальнейших действий местных властей.