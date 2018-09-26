2018-09-26T05:16:59+03:00
Происшествия

За день в Кузбассе бойцы Росгвардии поймали шестерых преступников

Задержанных передали полицейским
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе за сутки бойцы Росгвардии задержали шестерых разыскиваемых преступников, совершивших кражи. Злоумышленников передали полицейским.

В Тисуле на улице Ленина внимание стражей порядка привлек прохожий, который заволновался, увидев патруль. Бойцы остановили его для проверки личности. Оказалось, что этот 20-летний в мае залез на ферму и слили из тракторов дизельное топливо. Также в Анжеро-Судженске на проверке документов попался 30-летний мужчина, который месяц назад залез в чужой дом и похитил печную плиту и колосники.

В Топках бойцы Росгвардии остановили 27-летнего местного жителя, который был в розыске за кражу. Он забрался в подстанцию на железнодорожной станции и украл бытовую технику и электроинструменты. Еще трех подозреваемых поймали в Кемерове, Новокузнецке и Киселевске.

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