Шашлычную на Кузнецком проспекте закрыли из-за антисанитарии

26 Сент. 06:13 2018-09-26T06:13:47+03:00

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В течение ближайшего месяца кемеровчане не смогут купить сочных ароматных шашлыков на Кузнецком проспекте. Кафе «Солнечное» закрыто на целый месяц за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

После того, как сотрудники Роспотребнадзора побывали с проверкой в кафе, они обратились в суд. Как оказалось, шашлыки в кафе были вполне вкусными, а вот условия, в которых они готовились – неподходящими. Так, на емкостях с овощами и мясом не было ярлыков с указанием даты и времени изготовления, сырые и готовые продукты находились в опасной близости, да и все приготовление блюд проходило без технической документации. К слову, остались вопросы у сотрудников надзорного органа и к тому, в каких условиях хранились продукты: в холодильнике попросту не оказалось термометров.

Все это несет угрозу здоровью посетителей кафе. Именно поэтому Рудничный районный суд города Кемерово привлек хозяина кафе к ответственности и на 30 суток приостановил работу заведения.