2018-09-26T06:57:18+03:00
Происшествия

Пострадавшему в драке школьнику выплатят компенсацию в 98 тысяч рублей

Ребенок пострадал от кулаков одноклассника
Екатерина РОМАНОВА
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Прокуратура города Ленинска-Кузнецкого встала на защиту 16-летнего школьника, который получил серьезные травмы после драки с одноклассником. Агрессивный одноклассник должен будет выплатить ему 98 тысяч рублей в качестве компенсации.

После обращения мамы 16-летнего школьника прокуратура провела проверку. Как оказалось, в марте 2018 года два одноклассника поссорились, и один из них ударил другого пять раз кулаком к голову и живот. Позже выяснилось, что от удара у ребенка случился разрыв селезенки, также врачи зафиксировали ссадины лобной области, левой надбровной дуги, кровоподтек верхнего века левого глаза. Подросток перенес операцию, долгое время испытывал сильную физическую боль и нравственные страдания.

Агрессивный одноклассник по решению Ленинск-Кузнецкого городского суда в мае 2018 года был лишен на два года свободы условно, а теперь, после прокурорской проверки, он и его родители должны будут выплатить пострадавшему подростку компенсацию морального время – 98 тысяч рублей.

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