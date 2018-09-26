2018-09-26T07:06:18+03:00
Общество

В Новокузнецке перенесли инаугурацию главы города

Точная дата официального вступления Сергея Кузнецова в должность пока не известна
Екатерина РОМАНОВА
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Торжественное вступление Сергея Кузнецова в должность главы города Новокузнецка переносится.

О переносе инаугурации Кузнецова на некоторое время сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

- Инаугурация главы Новокузнецка Сергея Кузнецова переносится, - отметили в администрации. - О точной дате и времени сообщим дополнительно.

Напомним, торжественное вступление в должность Сергея Кузнецова было назначено на 27 сентября. Ранее, 9 сентября, чиновник победил на выборах мэра города - за него отдали свои голоса 69,8% всех пришедших на избирательные участки новокузнечан.

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