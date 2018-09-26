2018-09-26T07:26:17+03:00
Общество

Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир»

Держатели карт «Мир» от Сбербанка теперь могут получать кешбэк от партнеров программы лояльности этой системы. Подключение Сбербанка к программе дает обладателям карт «Мир» двойную выгоду, считают эксперты
Яков КРЫМСКИЙ
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24 сентября 2018 года, Москва — Сбербанк присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир».

Теперь держатели карт «Мир» Сбербанка смогут возвращать часть средств от покупки, совершив ее по карте «Мир» у партнеров программы. Размер суммы кешбэка зависит от условий конкретного партнера. Участвовать в программе и получать кешбэк может любой держатель карты «Мир» Сбербанка, зарегистрировавшись на privetmir.ru.

Светлана Кирсанова, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

«На сегодняшний день нами выпущено более 26 миллионов карт Мир . Помимо самого кешбэка, наши клиенты, как и прежде, продолжат получать бонусы программы лояльности Спасибо от Сбербанка».

Максим Лазырин, коммерческий директор НСПК (оператор платежной системы «Мир»):

«Подключение Сбербанка, крупнейшего эмитента национальных платежных карт, к нашей программе лояльности — важный шаг для миллионов держателей карт Мир . Теперь они смогут воспользоваться всеми преимуществами оплаты по карте Мир и получать от покупок у всех партнеров программы двойную выгоду, которая складывается из кешбэка от партнерских торговых предприятий и бонусов, начисляемых самим банком».

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