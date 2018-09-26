Возле кемеровского музея оборудовали пандус

26 Сент. 07:53 2018-09-26T07:54:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на парковке возле областного музея ИЗО на проспекте Советском появился новый пандус.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово, оборудование этого пандуса стало одним из этапов ремонта проспекта. Сейчас дорожные работы находятся вышли на финишную прямую – осталось уложить асфальт в заездных карманах, установить дорожные знаки (а их – 200 штук), обустроить островок безопасности у Главпочтамптиа и нанести дорожную разметку.

Сейчас работы ведутся на участке дороги от улицы Кирова до площади Советов. Именно здесь, на одном из участков, возле музея ИЗО, занизили бордюрный камень на парковке, чтобы маломобильные граждане могли беспрепятственно попасть на тротуар. К слову, на оборудованных на проспекте островках безопасности рабочие укладывают специальную тактильную плитку для слабовидящих граждан.